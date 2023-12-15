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У Києві дітей не впустили до шкільного укриття — яка причина

15 грудня 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві дітей не впустили до шкільного укриття — яка причина
Школярі, яких не пустили в укриття. Фото: Київська міська прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві охоронець однієї зі шкіл не пустив дітей в укриття, бо вони були з собакою. Поки школярі шукали інше сховище над ними збили ракету. 

Про це повідомляють в Київській міській прокуратурі

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У відомстві розповіли, що в Києві 14 грудня о 16:20 під час повітряної тривоги у Святошинському районі міста охоронець школи не впустив двох хлопчиків віком 11 та 12 років в укриття. Дітей не пустили, бо вони були з собакою. Охоронець поставив перед ними вибір: йти в укриття без тварини або шукати інше бомбосховище.

Школярі відмовились залишати песика на вулиці та пішли шукати інше укриття. Якраз в той час над ними збили ракету. 

Мама дітей була впевнена, що вони в безпеці, бо телефонували їй, перебуваючи біля сховища. Однак згодом набрали вже в істериці. Мати поскаржилася директорці закладу, однак та заявила, що не пустила їх, бо в інших школярів могла бути алергія на пса.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактом завідомого залишення без допомоги дітей, які перебували в небезпечному для життя стані і були позбавлені можливості вжити заходів до самозбереження (ч. 1 ст. 135 КК України). 

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. За словами Юрія Ігната, удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати.

Згодом у Повітряних силах розповіли, що таки збили над столицею одну ракету "Кинджал"

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