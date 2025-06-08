В Киеве ребенок сорвался с веревочной трассы — полиция начала расследование

В Киеве ребенок упал с веревочной трассы — начали расследование
Днем 8 июня в одном из столичных парков ребенок упал с веревочной трассы. Парня госпитализировали в больницу с многочисленными травмами. По данному факту начали расследование.
Об этом сообщила полиция Киева.
Что известно об инциденте
Как отметили в полиции, происшествие случилось в воскресенье около 14:40 в Днепровском районе Киева. 14-летний мальчик упал с высоты около полутора метров. Ребенка госпитализировали в больницу с травмами.
"Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента", — добавляют в полиции.
Сведения об этом событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении требований законодательства по охране труда.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве обвалился балкон. Из-за этого пострадал известный американский режиссер.
Также мы рассказывали о том, что на Майорке ребенка засосало в вентиляцию бассейна. Инцидент произошел в одном из отелей.
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