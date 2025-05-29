У Києві травмувався режисер Крістофер Волтерс — на нього звалився балкон

Американський режисер Крістофер Волтерс. Фото: скриншот

У Подільському районі Києва стався резонансний інцидент: на американського режисера Крістофера Волтерса, який прибув до України для зйомок фільму про війну, впав балкон житлового будинку. Митець відбувся легкими тілесними ушкодженнями, проте здивувався, чому за якістю та міцністю архітектури в столиці України ніхто не стежить.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у четвер, 29 травня.

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За його словами, подія трапилася прямо біля входу в під’їзд багатоквартирного будинку. Внаслідок падіння конструкції громадянин США зазнав тілесних ушкоджень.

Крістофер Волтерс з синцем та подряпинами. Фото: скриншот

Зазначається, що це не пов’язано з бойовими діями, а є результатом багаторічної бездіяльності в сфері утримання житлового фонду.

"Це не ворожа атака, а наслідок багаторічної бездіяльності. Я терміново доручив новопризначеному голові Подільської РДА Володимиру Наконечному тримати звʼязок з потерпілим, взяти ситуацію по цьому будинку на особистий контроль, провести інспекцію всіх фасадів на предмет аварійності", — повідомив Тимур Ткаченко.

Міська влада обіцяє надати всю необхідну допомогу постраждалому. Після врегулювання ситуації обіцяють провести жорстку розмову з керуючими компаніями, відповідальними за стан житлових будинків у районі.

Крістофер Волтерс шокований інцидентом

У соцмережах шириться відео, де американський режисер розповідає про свою неприємну пригоду. На обличчі видно синець під оком та криваві подряпини на лобі. Він заявив, що сам проведе розслідування, чому компанія, яка мала б стежити за благоустроєм та безпекою будівель, настільки погано працює.

"Балкон обвалився, і я упав на землю разом з бетоном. Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району міста Києва відповідає за утримання цієї будівлі. Я хочу провести розслідування, щоб визначити, що стало причиною невдалої роботи, щоб подібні аварії більше ніколи не повторились в місті Київ", — сказав режисер.

Тим часом ані мер Києва Віталій Кличко, ані інші депутати Київської міської ради не коментували інцидент.

Нагадаємо, за роки головування Кличка у Києві ситуація лише погіршується. За оцінками експертів, столиця "просідає" в розвитку одразу мінімум у трьох напрямах.

А за підрахунками в Києві лише 92 переходи є безбар'єрними для людей з інвалідністю, хоча їх в столиці більше тисячі.

Додамо, що в Київраді триває безлад — депутати знову не зібралися у достатній кількості на засідання для ухвалення бюджету та вирішення важливих соціально-економічних питань.