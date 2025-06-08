У Києві дитина зірвалась з мотузкової траси — поліція почала розслідування

У Києві дитина впала з мотузкової траси — почали розслідування
Вдень 8 червня в одному зі столичних парків дитина впала з мотузкової траси. Хлопця госпіталізували до лікарні з численними травмами. За цим фактом розпочали розслідування.
Про це повідомила поліція Києва.
Що відомо про інцидент
Як зазначили у поліції, подія трапилася в неділю близько 14:40 у Дніпровському районі Києва. 14-річний хлопчик впав з висоти близько півтора метра. Дитину госпіталізували в лікарню з травмами.
"Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту", — додають у поліції.
Відомості щодо цієї події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення вимог законодавства з охорони праці.
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