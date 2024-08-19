В Киеве ГСЧС уничтожила десятки опасных для детей "мячиков"

Один из "мячиков", которые могут представлять опасность для детей. Фото: ГСЧС

В Киеве спасатели на месте падения ракеты обнаружили "мячики", которые могут представлять опасность для детей. Эти предметы являются взрывоопасными, поэтому они были уничтожены.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram в понедельник, 19 августа.

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Спасатели отмечают, что это взрывоопасные предметы.

"Обнаружили боеприпасы на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева. Взрывоопасные предметы были транспортированы на специальную площадку и уничтожены", — говорится в сообщении.

Всего саперами ГСЧС было уничтожено 60 таких шариков. Фото: ГСЧС

В ГСЧС добавляют, что всего саперами ГСЧС было уничтожено 60 таких шариков.

Отмечается, что опасные "мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать детей.

"Когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться", — подчеркнули спасатели.

Они также призвали украинцев не приближаться и не трогать подобные находки. О них нужно сообщать по телефону 101.