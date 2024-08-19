В Киеве ГСЧС уничтожила десятки опасных для детей "мячиков"

В Киеве ГСЧС на месте падения обломков ракеты Х-101 нашла десятки опасных "мячиков"
В Киеве спасатели на месте падения ракеты обнаружили "мячики", которые могут представлять опасность для детей. Эти предметы являются взрывоопасными, поэтому они были уничтожены.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram в понедельник, 19 августа.
Что это за "мячики" и чем они угрожают детям
Спасатели отмечают, что это взрывоопасные предметы.
"Обнаружили боеприпасы на месте падения обломков вражеской ракеты Х-101 в одном из лесопарковых хозяйств Киева. Взрывоопасные предметы были транспортированы на специальную площадку и уничтожены", — говорится в сообщении.
В ГСЧС добавляют, что всего саперами ГСЧС было уничтожено 60 таких шариков.
Отмечается, что опасные "мячики" имеют серебристый цвет и своим видом могут привлекать детей.
"Когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться", — подчеркнули спасатели.
Они также призвали украинцев не приближаться и не трогать подобные находки. О них нужно сообщать по телефону 101.
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