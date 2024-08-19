Патрульные полицейские спасли ребенка в Киеве

Многоэтажка. Фото иллюстративное: полиция Киевщины

В Киеве сотрудники патрульной полиции спасли мальчика с балкона квартиры на третьем этаже. Ребенок находился в опасности, находясь на его внешней стороне.

Об этом рассказали в патрульной полиции Украины в понедельник, 19 августа.

Читайте также:

Полицейские спасли ребенка

Сообщается, что на спецлинию 112 обратилась неравнодушная гражданка. Она рассказала о ребенке, стоящем на внешней стороне балкона квартиры на третьем этаже в Деснянском районе.

"Мы быстро прибыли на место происшествия и поднялись в дом. Дверь была закрыта, но в этот момент к квартире подошла и мать мальчика, которая открыла входную дверь. Женщина отметила, что вышла в магазин и оставила 8-летнего сына дома", — рассказали правоохранители.

Инспекторы Дмитрий Закревский и Андрей Баранов не теряя времени вошли в комнату, схватили мальчика и переместили его в безопасное место. После этого они успокоили ребенка и провели профилактическую беседу с матерью.

Кроме того, патрульные вызвали на место происшествия инспекторов ювенальной превенции, которые будут выяснять все обстоятельства этой ситуации.

"Спасибо коллегам за спасенную жизнь маленького мальчика", — отметили в полиции.