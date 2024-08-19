У Києві ДСНС знищила десятки небезпечних для дітей "м'ячиків"

Один з "м'ячиків", що можуть становити небезпеку для дітей. Фото: ДСНС

У Києві рятувальники на місці падіння ракети виявили "м'ячики", що можуть становити небезпеку для дітей. Ці предмети є вибухонебезпечними, тому їх було знищено.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram у понеділок, 19 серпня.

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Рятувальники зазначають, що це вибухонебезпечні предмети.

"Виявили боєприпаси на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 у одному із лісопаркових господарств Києва. Вибухонебезпечні предмети транспортовано на підривний майданчик і знищено", — йдеться у повідомленні.

Загалом саперами ДСНС було знищено 60 таких кульок. Фото: ДСНС

У ДСНС додають, що загалом саперами ДСНС було знищено 60 таких кульок.

Наголошується, що небезпечні "м’ячики" мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей.

"Коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися", — підкреслили рятувальники.

Надзвичайники також закликали українців не наближатися та не торкатися подібних знахідок і повідомляти про такі речі за номером телефону 101.