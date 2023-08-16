В Киеве две девочки упали с 15-го этажа: детали трагедии
В среду, 16 августа, в Киеве на улице Михаила Драгоманова обнаружили тела двух девочек. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.
Об этом сообщает полиция Киева.
Что известно о гибели девочек в Киеве
16 августа вечером в 18:20 полиции Киева сообщили об обнаружении мертвыми двоих детей на улице Михаила Драгоманова.
"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Правоохранители установили личности потерпевших. Ими оказались 12-летние местные жительницы.
"По предварительным данным девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", — отметили в полиции.
Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
"Следователи квалифицировали событие как самоубийство", — информирует отдел коммуникации.
Напомним, в июле на Киевщине военный ВСУ под хмельком взорвал себя гранатой.
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