В Киеве две девочки упали с 15-го этажа: детали трагедии

Девочка на крыше. Иллюстративное фото: google.com

В среду, 16 августа, в Киеве на улице Михаила Драгоманова обнаружили тела двух девочек. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Об этом сообщает полиция Киева.

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16 августа вечером в 18:20 полиции Киева сообщили об обнаружении мертвыми двоих детей на улице Михаила Драгоманова.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.



Правоохранители установили личности потерпевших. Ими оказались 12-летние местные жительницы.

"По предварительным данным девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", — отметили в полиции.



Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

"Следователи квалифицировали событие как самоубийство", — информирует отдел коммуникации.

Скриншот сообщения полиции Киева

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