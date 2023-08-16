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В Киеве две девочки упали с 15-го этажа: детали трагедии

16 августа 2023 22:21
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Валерия Пержун
редактор
В Киеве две девочки упали с 15-го этажа: детали трагедии
Девочка на крыше. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В среду, 16 августа, в Киеве на улице Михаила Драгоманова обнаружили тела двух девочек. Правоохранители рассматривают версию самоубийства.

Об этом сообщает полиция Киева.

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16 августа вечером в 18:20 полиции Киева сообщили об обнаружении мертвыми двоих детей на улице Михаила Драгоманова.

"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности потерпевших. Ими оказались 12-летние местные жительницы.

"По предварительным данным девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", — отметили в полиции.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

"Следователи квалифицировали событие как самоубийство", — информирует отдел коммуникации.

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Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, в июле на Киевщине военный ВСУ под хмельком взорвал себя гранатой.

Спустя несколько дней в Тернополе врачи не смогли спасти 21-летнего полицейского после попытки самоубийства.

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