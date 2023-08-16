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У Києві двоє дівчат впали з 15-го поверху: деталі трагедії

16 серпня 2023 22:21
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Валерія Пержун
редактор
У Києві двоє дівчат впали з 15-го поверху: деталі трагедії
Дівчинка на даху. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 16 серпня у Києві на вулиці Михайла Драгоманова виявили тіла двох дівчат. Правоохоронці розглядають версію самогубства.

Про це повідомляє поліція Києва.

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16 серпня, ввечері о 18:20  поліції Києва повідомили  про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особи потерпілих. Ними виявились 12-річні місцеві жительки.

"За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", — зазначили у поліції.

Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії. 

"Слідчі кваліфікували подію як самогубство", — інформує відділ комунікації.

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Скриншот повідомлення поліції Києва

Нагадаємо, у липні на Київщині військовий ЗСУ напідпитку підірвав себе гранатою.

Кілька днів потому у Тернополі лікарі не змогли врятувати 21-річного поліцейського після спроби самогубства.

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