У Києві двоє дівчат впали з 15-го поверху: деталі трагедії
У середу, 16 серпня у Києві на вулиці Михайла Драгоманова виявили тіла двох дівчат. Правоохоронці розглядають версію самогубства.
Про це повідомляє поліція Києва.
Що відомо про загибель дівчат у Києві
16 серпня, ввечері о 18:20 поліції Києва повідомили про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова.
"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили особи потерпілих. Ними виявились 12-річні місцеві жительки.
"За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", — зазначили у поліції.
Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.
"Слідчі кваліфікували подію як самогубство", — інформує відділ комунікації.
Нагадаємо, у липні на Київщині військовий ЗСУ напідпитку підірвав себе гранатою.
Кілька днів потому у Тернополі лікарі не змогли врятувати 21-річного поліцейського після спроби самогубства.