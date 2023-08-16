У Києві двоє дівчат впали з 15-го поверху: деталі трагедії

Дівчинка на даху. Ілюстративне фото: google.com

У середу, 16 серпня у Києві на вулиці Михайла Драгоманова виявили тіла двох дівчат. Правоохоронці розглядають версію самогубства.

Про це повідомляє поліція Києва.

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16 серпня, ввечері о 18:20 поліції Києва повідомили про виявлення мертвими двох дітей на вулиці Михайла Драгоманова.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, працівники ювенальної превенції та карета швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.



Правоохоронці встановили особи потерпілих. Ними виявились 12-річні місцеві жительки.

"За попередніми даними дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", — зазначили у поліції.



Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.

"Слідчі кваліфікували подію як самогубство", — інформує відділ комунікації.

Скриншот повідомлення поліції Києва

Нагадаємо, у липні на Київщині військовий ЗСУ напідпитку підірвав себе гранатою.

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