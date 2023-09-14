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В Киеве экс-адвокат снимал пропагандистские видео и призывал захватить власть

14 сентября 2023 17:56
- Мария Кучеренко
В Киеве задержан эксадвокат, который призывал к свержению власти в Украине
Подозреваемый экс-адвокат. Фото: ОГПУ
- Мария Кучеренко

СБУ разоблачила в Киеве бывшего адвоката, подозреваемого в призывах к насильственной смене власти в Украине.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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У подозреваемого есть свой YouTube-канал с аудиторией более 100 тыс. пользователей. Там он позиционирует себя как "лидер общественного мнения".

Мужчина записывал многочисленные видео, в которых призывал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов. Также пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве.

"Российские интернет-ресурсы, в частности телеграмм-каналы так называемых "вагнеровцев", активно распространяли его видеообращения", — отметили в ОГПУ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства экс-адвоката. Также ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины — публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

Эксадвокату сообщили о подозрении
Экс-адвокату сообщили о подозрении. Фото: ОГПУ
Эксадвокату сообщили о подозрении
Экс-адвокату сообщили о подозрении. Фото: ОГПУ

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-изменника, готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.

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