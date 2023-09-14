В Киеве задержан эксадвокат, который призывал к свержению власти в Украине

В Киеве экс-адвокат снимал пропагандистские видео и призывал захватить власть
СБУ разоблачила в Киеве бывшего адвоката, подозреваемого в призывах к насильственной смене власти в Украине.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Экс-адвокат призывал к захвату власти в Украине
У подозреваемого есть свой YouTube-канал с аудиторией более 100 тыс. пользователей. Там он позиционирует себя как "лидер общественного мнения".
Мужчина записывал многочисленные видео, в которых призывал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов. Также пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве.
"Российские интернет-ресурсы, в частности телеграмм-каналы так называемых "вагнеровцев", активно распространяли его видеообращения", — отметили в ОГПУ.
Правоохранители провели обыски по месту жительства экс-адвоката. Также ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины — публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-изменника, готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.