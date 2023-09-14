У Києві затримали адвоката, який закликав до повалення влади в Україні

Підозрюваний ексадвокат. Фото: ОГПУ

СБУ викрила в Києві колишнього адвоката, який підозрюється у закликах до насильницької зміни влади в Україні.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Підозрюваний має свій YouTube-канал з аудиторією в понад 100 тис. користувачів. Там він позиціонує себе як "лідер громадської думки".

Чоловік записував численні відео, в яких закликав людей до громадських заворушень під виглядом "протестних" мітингів. Також намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі.

"Російські інтернет-ресурси, зокрема телеграм-канали так званих "вагнерівців", активно поширювали його відеозвернення", — зазначили в ОГПУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання ексадвоката. Також йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України — публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Ексадвокату повідомили про підозру. Фото: ОГПУ

Ексадвокату повідомили про підозру. Фото: ОГПУ

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві нацгвардійця-зрадника, який готував нові удари Російської Федерації по теплових електростанціях столиці. За кожне виконане "завдання" перебіжчик отримував від 100 до 1000 доларів.