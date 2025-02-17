В Киеве будут судить подрядчика, из-за действий которого нанесен ущерб 2 млн на закупке гранитных плит

Колумбарная стена. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить бывшего директора ритуальной службы. Он закупил гранитных плит для колумбарной стены на Лесном кладбище с ущербом 2 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Убытки на закупках гранитных плит

"Бывший глава предприятия при составлении сметной документации предоставил экспертной государственной организации тип гранита, которого нет в наличии, и указал его "особые" характеристики, которые существуют только на бумаге", — говорится в сообщении.

Вручение подозрения. Фото: Киевская городская прокуратура

Таким образом бюджет столицы переплатил более 2 миллионов гривен за мемориальные доски, которые поставил подрядчик. Теперь экс-директору ритуальной службы грозит до восьми лет заключения.

Скриншот поста полиции Киева

Напомним, 11 февраля СБУ и полиция провела обыски в "Киевавтодоре" по делу о закупке техники для нужд дорожного хозяйства.

Также городская прокуратура Киева разоблачила переплату за асфальтобетонную смесь в размере 600 тысяч гривен.