У Києві судитимуть підрядника, через дії якого завдано збитків 2 млн на закупівлі гранітних плит

У Києві ексдиректор ритуальної служби завдав збитків на 2 млн грн
У Києві судитимуть колишнього директора ритуальної служби. Він закупив гранітних плит для колумбарної стіни на Лісовому кладовищі зі збитком 2 мільйони гривень.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 17 лютого.
Збитки на закупівлях гранітних плит
"Колишній очільник підприємства під час складання кошторисної документації надав експертній державній організації тип граніту, якого немає в наявності, та вказав його "особливі" характеристики, які існують тільки на папері", — йдеться у повідомленні.
Таким чином, бюджет столиці переплатив понад 2 мільйони гривень за меморіальні дошки, які поставив підрядник. Тепер ексдиректору ритуальної служби загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, 11 лютого СБУ та поліція провела обшуки у "Київавтодорі" у справі про закупівлю техніки для потреб дорожнього господарства.
Також міська прокуратура Києва викрила переплату за асфальтобетонну суміш в розмірі 600 тисяч гривень.
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