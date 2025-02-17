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У Києві ексдиректор ритуальної служби завдав збитків на 2 млн грн

17 лютого 2025 14:35
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві судитимуть підрядника, через дії якого завдано збитків 2 млн на закупівлі гранітних плит
Колумбарна стіна. Фото: Київська міська прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві судитимуть колишнього директора ритуальної служби. Він закупив гранітних плит для колумбарної стіни на Лісовому кладовищі зі збитком 2 мільйони гривень.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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"Колишній очільник підприємства під час складання кошторисної документації надав експертній державній організації тип граніту, якого немає в наявності, та вказав його "особливі" характеристики, які існують тільки на папері", — йдеться у повідомленні.

Скандальна закупівля гранітних плит для Лісового кладовища - завдано збитків на 2 млн грн
Вручення підозри. Фото: Київська міська прокуратура

Таким чином, бюджет столиці переплатив понад 2 мільйони гривень за меморіальні дошки, які поставив підрядник. Тепер ексдиректору ритуальної служби загрожує до восьми років ув’язнення.

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Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, 11 лютого СБУ та поліція провела обшуки у "Київавтодорі" у справі про закупівлю техніки для потреб дорожнього господарства.

Також міська прокуратура Києва викрила переплату за асфальтобетонну суміш в розмірі 600 тисяч гривень.

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