В Киеве горело шестиэтажное офисное здание

В Киеве горело офисное здание — в лифте застряли люди
21 августа 2024 09:41
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС
В Киеве спасатели потушили огонь в офисном здании. Удалось спасти двух человек, застрявших в лифте во время чрезвычайной ситуации.
Об этом в среду, 21 августа, сообщает ГСЧС Украины.
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Сегодня, 21 августа, утром вспыхнул пожар в офисном здании на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.
Как сообщили в ГСЧС, горел второй этаж шестиэтажного офисного здания.
"Спасатели деблокировали двух человек из лифтовой кабины и вывели их на свежий воздух. К счастью, люди не пострадали. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.
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