В Киеве горело шестиэтажное офисное здание

Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС

В Киеве спасатели потушили огонь в офисном здании. Удалось спасти двух человек, застрявших в лифте во время чрезвычайной ситуации.

Об этом в среду, 21 августа, сообщает ГСЧС Украины.

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Последствия пожара в офисном здании. Фото: ГСЧС Украины

Сегодня, 21 августа, утром вспыхнул пожар в офисном здании на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

Как сообщили в ГСЧС, горел второй этаж шестиэтажного офисного здания.

Пожарные на сгоревшем объекте. Фото: ГСЧС Украины

Пожарные потушили огонь. Фото: ГСЧС Украины

"Спасатели деблокировали двух человек из лифтовой кабины и вывели их на свежий воздух. К счастью, люди не пострадали. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы", — сообщили в пресс-службе.