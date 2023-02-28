В Киеве горит здание в Голосеевском районе: на месте слышны взрывы
В Киеве, 28 февраля, в одном из зданий, расположенном в Голосеевском районе, возник пожар . На месте слышны взрывы.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .
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Что известно о пожаре
Причиной взрывов стали кислородные баллоны. Появилась информация об одном пострадавшем лице.
"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно — кислородные баллоны. Все службы уже на месте. Один человек пострадал", — пишет Кличко.
В 15:46 Виталий Кличко сообщил, что пожар удалось потушить. В результате инцидента пострадал один человек.
Напомним, пожар, который возник 25 февраля в Подольском районе Киева , был потушен. В результате происшествия люди не пострадали.