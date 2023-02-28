В Киеве горит здание в Голосеевском районе

Пожарные на месте происшествия

В Киеве, 28 февраля, в одном из зданий, расположенном в Голосеевском районе, возник пожар . На месте слышны взрывы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

Что известно о пожаре

Причиной взрывов стали кислородные баллоны. Появилась информация об одном пострадавшем лице.

"Пожар в отдельно стоящем здании в Голосеевском районе. На месте пожара раздаются взрывы, предварительно — кислородные баллоны. Все службы уже на месте. Один человек пострадал", — пишет Кличко.

В 15:46 Виталий Кличко сообщил, что пожар удалось потушить. В результате инцидента пострадал один человек.

Напомним, пожар, который возник 25 февраля в Подольском районе Киева , был потушен. В результате происшествия люди не пострадали.