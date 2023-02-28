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У Києві горить будівля у Голосіївському районі: на місці чутно вибухи

28 лютого 2023 15:51
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Києві горить будівля у Голосіївському районі
Пожежники на місці події
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Києві, 28 лютого, в одній з будівель, що розташована в Голосіївському районі виникла пожежа. На місці чутно вибухи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Що відомо про пожежу

Зазначається, що причиною вибухів стали кисневі балони. З'явилася інформація про одну постраждалу особу.

"Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо — кисневі балони. Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала", — пише Кличко.

О 15:46 Віталій Кличко повідомив, що пожежу вдалося загасити. Внаслідок інциденту постраждала одна особа. 

Нагадаємо, пожежу, яка виникла 25 лютого у Подільському районі Києва, погасили. Внаслідок події люди не постраждали. 

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