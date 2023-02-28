У Києві горить будівля у Голосіївському районі: на місці чутно вибухи
У Києві, 28 лютого, в одній з будівель, що розташована в Голосіївському районі виникла пожежа. На місці чутно вибухи.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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Що відомо про пожежу
Зазначається, що причиною вибухів стали кисневі балони. З'явилася інформація про одну постраждалу особу.
"Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо — кисневі балони. Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала", — пише Кличко.
О 15:46 Віталій Кличко повідомив, що пожежу вдалося загасити. Внаслідок інциденту постраждала одна особа.
Нагадаємо, пожежу, яка виникла 25 лютого у Подільському районі Києва, погасили. Внаслідок події люди не постраждали.