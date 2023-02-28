У Києві горить будівля у Голосіївському районі

Пожежники на місці події

У Києві, 28 лютого, в одній з будівель, що розташована в Голосіївському районі виникла пожежа. На місці чутно вибухи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про пожежу

Зазначається, що причиною вибухів стали кисневі балони. З'явилася інформація про одну постраждалу особу.

"Пожежа в окремо розташованій будівлі в Голосіївському районі. На місці пожежі лунають вибухи, попередньо — кисневі балони. Всі служби вже на місці. Одна особа постраждала", — пише Кличко.

О 15:46 Віталій Кличко повідомив, що пожежу вдалося загасити. Внаслідок інциденту постраждала одна особа.

Нагадаємо, пожежу, яка виникла 25 лютого у Подільському районі Києва, погасили. Внаслідок події люди не постраждали.