Масштабну пожежу в Києві погасили: чи є постраждалі

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

Пожежу, яка виникла сьогодні у Подільському районі Києва, погасили. Внаслідок події люди не постраждали.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Пожежу в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували. Потерпілих внаслідок пожежі немає", — написав він.

Що відомо про пожежу

Сьогодні, 25 лютого, близько 15:00 у Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа на складі лако-фарбувальної продукції. За попередньою інформацією, вогонь охопив приміщення площею 3000 кв. м.

Після 17:00 Віталій Кличко повідомив, що пожежу вдалося локалізувати.

Через пожежу на складі лако-фарбувальної продукції було перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю вулиця Нахімова.

Патрульна поліція забезпечує регулювання та безпеку дорожнього руху.