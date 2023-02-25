Масштабну пожежу в Києві погасили: чи є постраждалі
Пожежу, яка виникла сьогодні у Подільському районі Києва, погасили. Внаслідок події люди не постраждали.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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"Пожежу в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі столиці ліквідували. Потерпілих внаслідок пожежі немає", — написав він.
Що відомо про пожежу
Сьогодні, 25 лютого, близько 15:00 у Подільському районі Києва виникла масштабна пожежа на складі лако-фарбувальної продукції. За попередньою інформацією, вогонь охопив приміщення площею 3000 кв. м.
Після 17:00 Віталій Кличко повідомив, що пожежу вдалося локалізувати.
Через пожежу на складі лако-фарбувальної продукції було перекрито рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю вулиця Нахімова.
Патрульна поліція забезпечує регулювання та безпеку дорожнього руху.