Взрывы в Киеве 26 августа — в городе работает ПВО

взрыв

Взрывы в Киеве раздались утром 26 августа. На подступах к городу работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Взрывы в Киеве 26 августа

Обновлено 08:40. Местные жители сообщают, что в некоторых районах Киева после взрывов пропал свет.

Обновлено 08:35. В Киеве прогремели повторные взрывы. Продолжается ракетная опасность из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Скриншот сообщения мониторингового канала

В КМВА сообщили, что на подступах к Киеву работает ПВО. Местных жителей призывали находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.

Скриншот сообщения КМВА

В то же время Воздушные силы предупреждали о скоростной цели через Черниговскую область в направлении Киевщины и о крылатой ракете из Черкасской области.