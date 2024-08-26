Взрывы в Киеве 26 августа — в городе работает ПВО

В Киеве громко — на подступах к городу работает ПВО
Взрывы в Киеве раздались утром 26 августа. На подступах к городу работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Взрывы в Киеве 26 августа
Обновлено 08:40. Местные жители сообщают, что в некоторых районах Киева после взрывов пропал свет.
Обновлено 08:35. В Киеве прогремели повторные взрывы. Продолжается ракетная опасность из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.
В КМВА сообщили, что на подступах к Киеву работает ПВО. Местных жителей призывали находиться в укрытиях к отбою воздушной тревоги.
В то же время Воздушные силы предупреждали о скоростной цели через Черниговскую область в направлении Киевщины и о крылатой ракете из Черкасской области.
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