Вибухи у Києві 26 серпня — в місті працює ППО

У Києві гучно — на підступах до міста працює ППО
26 серпня 2024 08:32
оновлено: 08:41
вибух
Вибухи у Києві пролунали зранку 26 серпня. На підступах до міста працює протиповітряна оборона.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
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Вибухи у Києві 26 серпня
Оновлено 08:40. Місцеві жителі повідомляють, що у деяких районах Києва після вибухів зникло світло.
Оновлено 08:35. У Києві прогриміли повторні вибухи. Триває ракетна небезпека через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.
У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Водночас Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини та про крилату ракету з Черкащини.
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