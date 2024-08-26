Вибухи у Києві 26 серпня — в місті працює ППО

вибух

Вибухи у Києві пролунали зранку 26 серпня. На підступах до міста працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

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Вибухи у Києві 26 серпня

Оновлено 08:40. Місцеві жителі повідомляють, що у деяких районах Києва після вибухів зникло світло.

Оновлено 08:35. У Києві прогриміли повторні вибухи. Триває ракетна небезпека через пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Скриншот дописів моніторингового каналу

У КМВА повідомили, що на підступах до Києва працює ППО. Місцевих жителів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Скриншот допису КМВА

Водночас Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль через Чернігівщину в напрямку Київщини та про крилату ракету з Черкащини.