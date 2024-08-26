В Киеве из-за тревоги 26 августа цены на такси стремительно выросли

Автомобиль такси. Иллюстративное фото: kyiv.comments.ua

По всей территории Украины утром в понедельник, 26 августа, объявлена воздушная тревога из-за взлета российской авиации и пусков ракет. В то же время в столице уже значительно выросли цены на услуги такси.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Цены на такси в Киеве

Если вы едете из города Бровары в направлении Печерского района Киева — за поездку на такси вам придется заплатить от 433 гривен.

Скриншот цены на такси

А в случае, если нужно добраться до Крещатика с левого берега столицы — цена поездки составит от 657 гривен.

Скриншот цены на такси

Стоимость проезда на такси из населенных пунктов вблизи Киева, например, из Вишневого в центр столицы будет стоить от 447 гривен.