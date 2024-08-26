В Киеве из-за тревоги 26 августа цены на такси стремительно выросли

В Киеве стремительно выросли цены на такси из-за утренней атаки — сколько придется заплатить
26 августа 2024 08:17
Автомобиль такси. Иллюстративное фото: kyiv.comments.ua
По всей территории Украины утром в понедельник, 26 августа, объявлена воздушная тревога из-за взлета российской авиации и пусков ракет. В то же время в столице уже значительно выросли цены на услуги такси.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Читайте также:
Цены на такси в Киеве
Если вы едете из города Бровары в направлении Печерского района Киева — за поездку на такси вам придется заплатить от 433 гривен.
А в случае, если нужно добраться до Крещатика с левого берега столицы — цена поездки составит от 657 гривен.
Стоимость проезда на такси из населенных пунктов вблизи Киева, например, из Вишневого в центр столицы будет стоить от 447 гривен.
Читайте Новини.LIVE!