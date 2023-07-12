Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве интернет-мошенники обманули граждан на 1,5 млн грн: как будут судить преступную группу arrow

В Киеве интернет-мошенники обманули граждан на 1,5 млн грн: как будут судить преступную группу

12 июля 2023 10:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве интернет-мошенники обманули граждан на 1,5 млн грн: как будут судить преступную группу
Иллюстративное изображение интернет-мошенников. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Соломенская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых лиц, выдававших себя интернет-продавцами. Их подозревают в незаконном завладении средствами граждан.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Обманули 154 граждан на общую сумму 1,5 млн гривен

По данным следствия, фигуранты дела создали "интернет-магазин", где размещали объявления о продаже электронной и бытовой техники (мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и т.п.).

Люди, желающие приобрести товар, должны были заполнить анкету на сайте и обязательно внести полную подписку.

 

В Киеве интернет-мошенники обманули граждан на 1,5 млн. грн. Фото: Киевская городская прокуратура

"После совершения полной подписки мошенники прекращали выходить на связь, товар не направляли или присылали ненадлежащего качества. Следствием собраны доказательства о совершении преступлений в отношении 154 потерпевших из разных регионов Украины на общую сумму 1,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

Наказание злоумышленникам

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве Печерская окружная прокуратура сообщила о подозрении пяти участников преступной группы. Мужчины выдавали себя за полицейских, совершали разбойные нападения, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 4 ст.187 УК Украины).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз