В Киеве интернет-мошенники обманули граждан на 1,5 млн грн: как будут судить преступную группу

Иллюстративное изображение интернет-мошенников. Фото: google.com

Соломенская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых лиц, выдававших себя интернет-продавцами. Их подозревают в незаконном завладении средствами граждан.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, фигуранты дела создали "интернет-магазин", где размещали объявления о продаже электронной и бытовой техники (мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков и т.п.).

Люди, желающие приобрести товар, должны были заполнить анкету на сайте и обязательно внести полную подписку.

В Киеве интернет-мошенники обманули граждан на 1,5 млн. грн. Фото: Киевская городская прокуратура

"После совершения полной подписки мошенники прекращали выходить на связь, товар не направляли или присылали ненадлежащего качества. Следствием собраны доказательства о совершении преступлений в отношении 154 потерпевших из разных регионов Украины на общую сумму 1,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

Наказание злоумышленникам

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве Печерская окружная прокуратура сообщила о подозрении пяти участников преступной группы. Мужчины выдавали себя за полицейских, совершали разбойные нападения, а также совершали другие тяжкие и особо тяжкие преступления (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 4 ст.187 УК Украины).