У Києві інтернет-шахраї ошукали громадян на 1,5 млн грн: як судитимуть злочинну групу
Соломʼянська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб, які видавали себе інтернет-продавцями. Їх підозрюють у незаконному заволодінні коштами громадян.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Ошукали 154 громадян на загальну суму 1,5 млн гривень
За даними слідства, фігуранти справи створили "інтернет-магазин", де розміщували оголошення про продаж електронної та побутової техніки (мобільних телефонів, комп’ютерів, ноутбуків тощо).
Люди, які хотіли придбати товар, повинні були заповнити анкету на сайті та обовʼязково внести повну передплату.
"Після здійснення повної передплати шахраї припиняли виходити на зв’язок, товар не направляли або ж надсилали неналежної якості. Слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно 154 потерпілих з різних регіонів України на загальну суму 1,5 млн гривень", — йдеться в повідомленні.
Покарання зловмисникам
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві Печерська окружна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи. Чоловіки видавали себе за поліцейських, здійснювали розбійні напади, а також вчиняли інші тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).