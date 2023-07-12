У Києві інтернет-шахраї ошукали громадян на 1,5 млн грн: як судитимуть злочинну групу

Ілюстративне зображення інтернет-шахраїв. Фото: google.com

Соломʼянська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб, які видавали себе інтернет-продавцями. Їх підозрюють у незаконному заволодінні коштами громадян.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, фігуранти справи створили "інтернет-магазин", де розміщували оголошення про продаж електронної та побутової техніки (мобільних телефонів, комп’ютерів, ноутбуків тощо).

Люди, які хотіли придбати товар, повинні були заповнити анкету на сайті та обовʼязково внести повну передплату.

У Києві інтернет-шахраї ошукали громадян на 1,5 млн грн. Фото: Київська міська прокуратура

"Після здійснення повної передплати шахраї припиняли виходити на зв’язок, товар не направляли або ж надсилали неналежної якості. Слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно 154 потерпілих з різних регіонів України на загальну суму 1,5 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Покарання зловмисникам

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві Печерська окружна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи. Чоловіки видавали себе за поліцейських, здійснювали розбійні напади, а також вчиняли інші тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).