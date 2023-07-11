Видавали себе за поліцейських та грабували: у Києві викрито злочинну групу

Один із затриманих підозрюваних. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві Печерська окружна прокуратура повідомила про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи. Чоловіки видавали себе за поліцейських здійснювали розбійні напади, а також вчиняли інші тяжкі та особливо тяжкі злочини (ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353, ч. 4 ст. 187 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, під приводом закупки наркотичних засобів зловмисники призначили зустріч киянину.

"Під час зустрічі,видаючи себе за працівників поліції та залякуючи чоловіка кримінальною відповідальністю, вони змусили його сплатити їм майже 500 тис. грн", — кажуть слідчі.

У Києві прокуратура викрила злочинну групу, яка вдавала із себе поліцейських. Фото: Київська міська прокуратура

Також учасники групи з метою наживи здійснили напад на іншого чоловіка.

"Зловмисники нанесли потерпілому численні удари та відібрали ключи від квартири. У подальшому, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, викрали з помешкання чоловіка цінні речі", — йдеться в повідомленні.

Покарання зловмисникам

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється причетність фігурантів до вчинення інших злочинів на території столиці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська обласна прокуратура звернулась до суду щодо стягнення штрафу з одного з підрядників, який не доставив систему оповіщення в сільську раду. Йдеться про суму в розмірі 369 тис. грн штрафних санкцій.