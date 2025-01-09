Хищение 2 млн грн во время строительства — в Киеве подозревают инженера

Строительство колумбарной стены на кладбище в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Инженеру по техническому надзору сообщили о подозрение из-за убытков в более чем 2 миллиона гривен. Это произошло во время строительства колумбарной стены на Лесном кладбище в Киеве.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Читайте также:

Что известно о деле

Следствие установило, что физический предприниматель заключил договор с Ритуальной службой и в период 2019-2021 годов осуществлял технический надзор за строительством колумбарной стены на Лесном кладбище.

Строительство колумбарной стены на кладбище в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Строительство колумбарной стены на кладбище в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Однако инженер должным образом не проверил какие именно материалы использовали строители, в результате чего подписал Акты приемки выполненных строительных работ, не заметив использования не тех гранитных плит, которые были предусмотрены проектом. За эти работы из бюджета было перечислено более 2 млн гривен.

Таким образом инженеру по техническому надзору сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время строительства колумбарной стены на кладбище.

К слову, Колумбарная стена на Лесном кладбище — мемориальная стена сооружена в 2021 году на территории Деснянского района города Киева, с нишами для хранения урн, где проводят захоронение праха умерших граждан, в том числе павших в боях за независимость Украины.

Напомним, недавно предприниматели разворовали 1,4 млн грн во время ремонта в Киеве. Они завладели деньгами во время ремонта зданий КП "Киевгорсвет".

Также мы писали, что экс-прокурору и его соучастнику в даче взятки объявили приговор.