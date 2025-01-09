Розкрадання 2 млн грн під час будівництва — у Києві підозрюють інженера

Будівництво колумбарної стіни на кладовищі у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру через збитки у понад 2 мільйони гривень. Це відбулось під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі у Києві.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Слідство встановило, що фізичний підприємець уклав договір з Ритуальною службою і в період 2019-2021 років здійснював технічний нагляд за будівництвом колумбарної стіни на Лісовому кладовищі.

Будівництво колумбарної стіни на кладовищі у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Будівництво колумбарної стіни на кладовищі у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Однак інженер належним чином не перевірив, які саме матеріали використовували будівельники, внаслідок чого підписав Акти приймання виконаних будівельних робіт, не помітивши використання не тих гранітних плит, що були передбачені проєктом. За ці роботи з бюджету було перераховано понад 2 млн гривень.

Таким чином інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків під час будівництва колумбарної стіни на кладовищі.

До слова, Колумбарна стіна на Лісовому кладовищі — меморіальна стіна споруджена в 2021 році на території Деснянського району міста Києва, з нішами для зберігання урн, де проводять поховання праху померлих громадян, у тому числі полеглих в боях за незалежність України.

Нагадаємо, нещодавно підприємці розікрали 1,4 млн грн під час ремонту у Києві. Вони заволоділи грошима під час ремонту будівель КП "Київміськсвітло".

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