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У Києві інженера підозрюють у розкраданні понад 2 млн грн

9 січня 2025 15:20
Карина Приходько - Редактор
Розкрадання 2 млн грн під час будівництва — у Києві підозрюють інженера
Будівництво колумбарної стіни на кладовищі у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Карина Приходько - Редактор

Інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру через збитки у понад 2 мільйони гривень. Це відбулось під час будівництва колумбарної стіни на Лісовому кладовищі у Києві.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Що відомо про справу 

Слідство встановило, що фізичний підприємець уклав договір з Ритуальною службою і в період 2019-2021 років здійснював технічний нагляд за будівництвом колумбарної стіни на Лісовому кладовищі.

будівництво у Києві
Будівництво колумбарної стіни на кладовищі у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office
будівництво у Києві
Будівництво колумбарної стіни на кладовищі у Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Однак інженер належним чином не перевірив, які саме матеріали використовували будівельники, внаслідок чого підписав Акти приймання виконаних будівельних робіт, не помітивши використання не тих гранітних плит, що були передбачені проєктом. За ці роботи з бюджету було перераховано понад 2 млн гривень. 

Таким чином інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків під час будівництва колумбарної стіни на кладовищі. 

До слова, Колумбарна стіна на Лісовому кладовищі — меморіальна стіна споруджена в 2021 році на території Деснянського району міста Києва, з нішами для зберігання урн, де проводять поховання праху померлих громадян, у тому числі полеглих в боях за незалежність України.

Нагадаємо, нещодавно підприємці розікрали 1,4 млн грн під час ремонту у Києві. Вони заволоділи грошима під час  ремонту будівель КП "Київміськсвітло".

Також ми писали, що експрокурору та його співучаснику у дачі хабаря оголосили вирок. Вони обоє вирушать до в'язниці.

корупція Львів гроші прокуратура будівництво

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