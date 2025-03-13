Погода в Киеве 14 марта — прогноз погоды на завтра

Люди идут по городу. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Киеве и области завтра, 14 марта, будет теплой и сухой. Местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Киеве и области 14 марта

По прогнозам синоптиков, в четверг на Киевщине ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+10°С, а днем потеплеет до +13...+18°С.

В Киеве тоже будет сухая погода. Ночью синоптики прогнозируют +8...+10 °С, а днем +14...+16 °С.

Прогноз погоды на 14 марта

Напомним, в ночь на 13 марта киевляне видели в небе метеорит.

Также мы писали, что утром 14 марта украинцы смогут увидеть полное лунное затмение.