Погода у Києві 14 березня — прогноз погоди на завтра

Люди йдуть містом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Києві та області завтра, 14 березня, буде теплою та сухою. Місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди у Києві та області 14 березня

За прогнозами синоптиків, у четвер на Київщині очікується мінлива хмарність без опадів.

Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5…+10°С, а вдень потеплішає до +13…+18°С.

У Києві теж буде суха погода. Вночі синоптики прогнозують +8…+10 °С, а вдень +14…+16 °С.

Прогноз погоди на 14 березня

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня кияни бачили у небі метеорит.

Також ми писали, що вранці 14 березня українці зможуть побачити повне місячне затемнення.