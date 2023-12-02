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В Киеве домработница "обчистила" дом хозяев на 10 тыс. долларов

2 декабря 2023 17:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве домработница "обчистила" дом хозяев на 10 тыс. долларов
Домработница, которая украла деньги. Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Оболонском районе столицы домработница похитила у хозяев дома десять тысяч долларов США. Пока ей уже сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве.

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Исчезновение большой суммы денег из дома

"В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что из его дома исчезла большая сумма денег. В разговоре с потерпевшим полицейские выяснили, что хозяин дома в краже подозревает домработницу. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа", — отметили в сообщении.

По словам начальника следственного отдела Оболонского управления полиции Сергея Бондаря, такое преступление совершила 34-летняя женщина, которая родом из Черкасской области.

Как женщине удалось украсть деньги

"Мы выяснили, что женщина, убирая в доме хозяев заметила портфель, в котором находились денежные средства. Она достала 10 тысяч долларов США и положила их в емкость для бытовой химии. После окончания уборки вынесла деньги из дома, переложив в свою сумку. Во время неотложного обыска по месту жительства фигурантки следователи изъяли 7 тысяч долларов США и 76 600 гривен", — подчеркнул Бондар.

В полиции добавили, что за кражу женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве мужчина обокрал бойца Вооруженных сил Украины. За это и другие преступления подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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