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У Києві хатня робітниця "обчистила" домівку господарів на 10 тис. доларів

2 грудня 2023 17:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві хатня робітниця "обчистила" домівку господарів на 10 тис. доларів
Хатня робітниця, яка вкрала гроші. Фото: ГУ Нацполіції у місті Києві
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Оболонському районі столиці хатня робітниця викрала у господарів будинку десять тисяч доларів США. Наразі їй вже повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у місті Києві.

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Зникнення великої суми грошей з будинку

"До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що з його будинку зникла велика сума грошей. У розмові з потерпілим поліцейські з’ясували, що господар будинку у крадіжці підозрює хатню робітницю. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група", — зазначили у повідомленні.

За словами начальника слідчого відділу Оболонського управління поліції Сергія Бондара, такий злочин вчинила 34-річна жінка, яка родом з Черкаської області.

Як жінці вдалося вкрасти гроші

"Ми зʼясували, що жінка, прибираючи у оселі господарів помітила портфель, у якому знаходились грошові кошти. Вона дістала 10 тисяч доларів США і поклала їх в ємність для побутової хімії. Після закінчення прибирання винесла гроші з будинку, переклавши до своєї сумки. Під час невідкладного обшуку за місцем проживання фігурантки слідчі вилучили 7 тисяч доларів США та 76 600 гривень", — наголосив Бондар. 

У поліції додали, що за крадіжку жінці загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік обікрав бійця Збройних сил України. За це та інші злочини підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

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