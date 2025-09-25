В Киеве 6-летний мальчик поджег товар в гипермаркете

Мальчик поджигает коробку в гипермаркете. Фото: кадр из видео

В Киеве полицейские привлекли к административной ответственности родителей 6-летнего мальчика, который вызвал пожар в одном из гипермаркетов Днепровского района. Ребенок подошел к прилавку с зажигалками, взял одну из них и поджег картонную коробку с креслом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Ребенок поджег товар в гипермаркете

Как сообщили в полиции столицы, инцидент произошел, когда супруги покупали товары, 6-летний мальчик был без присмотра и поджег товар. Пламя мгновенно распространилось на несколько соседних стеллажей с товарами.

Огонь удалось быстро потушить, поэтому никто из посетителей и персонала не пострадал. В то же время материальный ущерб магазина оценили в более чем 30 тысяч гривен.

Огонь перекинулся на другие товары. Фото: Нацполиция Украины

Сожженный товар. Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители провели с малолетним профилактическую беседу, а в отношении его родителей составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит значительный штраф.

