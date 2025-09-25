В Киеве 6-летний мальчик поджег товар в гипермаркете

В Киеве мальчик устроил пожар в гипермаркете — видео
В Киеве полицейские привлекли к административной ответственности родителей 6-летнего мальчика, который вызвал пожар в одном из гипермаркетов Днепровского района. Ребенок подошел к прилавку с зажигалками, взял одну из них и поджег картонную коробку с креслом.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Ребенок поджег товар в гипермаркете
Как сообщили в полиции столицы, инцидент произошел, когда супруги покупали товары, 6-летний мальчик был без присмотра и поджег товар. Пламя мгновенно распространилось на несколько соседних стеллажей с товарами.
Огонь удалось быстро потушить, поэтому никто из посетителей и персонала не пострадал. В то же время материальный ущерб магазина оценили в более чем 30 тысяч гривен.
Правоохранители провели с малолетним профилактическую беседу, а в отношении его родителей составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит значительный штраф.
