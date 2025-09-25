Видео
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
В Киеве мальчик устроил пожар в гипермаркете — видео

В Киеве мальчик устроил пожар в гипермаркете — видео

Дата публикации 25 сентября 2025 12:49
В Киеве 6-летний мальчик поджег товар в гипермаркете
Мальчик поджигает коробку в гипермаркете. Фото: кадр из видео

В Киеве полицейские привлекли к административной ответственности родителей 6-летнего мальчика, который вызвал пожар в одном из гипермаркетов Днепровского района. Ребенок подошел к прилавку с зажигалками, взял одну из них и поджег картонную коробку с креслом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Читайте также:

Ребенок поджег товар в гипермаркете

Как сообщили в полиции столицы, инцидент произошел, когда супруги покупали товары, 6-летний мальчик был без присмотра и поджег товар. Пламя мгновенно распространилось на несколько соседних стеллажей с товарами.

Огонь удалось быстро потушить, поэтому никто из посетителей и персонала не пострадал. В то же время материальный ущерб магазина оценили в более чем 30 тысяч гривен.

пожежа епіцентр
Огонь перекинулся на другие товары. Фото: Нацполиция Украины
дитина підпалила товари
Сожженный товар. Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители провели с малолетним профилактическую беседу, а в отношении его родителей составили административные материалы по ч. 1 ст. 184 КУоАП — ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Им грозит значительный штраф.

Напомним, недавно в Киеве произошла массовая драка, участников задержали правоохранители и доставили в ТЦК.

Также во Львове разоблачили подростков, которые согласились работать на российские спецслужбы и хотели взорвать военного.

Киев дети пожар полиция поджог магазины
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
