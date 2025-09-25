У Києві 6-річний хлопчик підпалив товар в гіпермаркеті

Хлопчик підпалює коробку в гіпермаркеті. Фото: кадр з відео

У Києві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків 6-річного хлопчика, який спричинив пожежу в одному з гіпермаркетів Дніпровського району. Дитина підійшла до прилавку із запальничками, взяла одну з них і підпалила картонну коробку з кріслом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Дитина підпалила товар в гіпермаркеті

Як повідомили у поліції столиці, інцидент стався, коли подружжя купувало товари, 6-річний хлопчик був без нагляду та підпалив товар. Полум’я миттєво поширилося на кілька сусідніх стелажів із товарами.

Вогонь вдалося швидко загасити, тож ніхто з відвідувачів і персоналу не постраждав. Водночас матеріальні збитки магазину оцінили у понад 30 тисяч гривень.

Вогонь перекинувся на інші товари. Фото: Нацполіція України

Спалений товар. Фото: Нацполіція України

Правоохоронці провели з малолітнім профілактичну бесіду, а стосовно його батьків склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує значний штраф.

