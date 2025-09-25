Відео
Відео

Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
У Києві хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті — відео

У Києві хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті — відео

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 12:49
У Києві 6-річний хлопчик підпалив товар в гіпермаркеті
Хлопчик підпалює коробку в гіпермаркеті. Фото: кадр з відео

У Києві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків 6-річного хлопчика, який спричинив пожежу в одному з гіпермаркетів Дніпровського району. Дитина підійшла до прилавку із запальничками, взяла одну з них і підпалила картонну коробку з кріслом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Читайте також:

Дитина підпалила товар в гіпермаркеті

Як повідомили у поліції столиці, інцидент стався, коли подружжя купувало товари, 6-річний хлопчик був без нагляду та підпалив товар. Полум’я миттєво поширилося на кілька сусідніх стелажів із товарами.

Вогонь вдалося швидко загасити, тож ніхто з відвідувачів і персоналу не постраждав. Водночас матеріальні збитки магазину оцінили у понад 30 тисяч гривень.

пожежа епіцентр
Вогонь перекинувся на інші товари. Фото: Нацполіція України
дитина підпалила товари
Спалений товар. Фото: Нацполіція України

Правоохоронці провели з малолітнім профілактичну бесіду, а стосовно його батьків склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує значний штраф.

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталась масова бійка, учасників затримали правоохоронці і доправили в ТЦК.

Також у Львові викрили підлітків, які погодилися працювати на російські спецслужби і хотіли підірвати військового.

Київ діти пожежа поліція підпал магазини
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
