У Києві 6-річний хлопчик підпалив товар в гіпермаркеті

У Києві хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті — відео
У Києві поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків 6-річного хлопчика, який спричинив пожежу в одному з гіпермаркетів Дніпровського району. Дитина підійшла до прилавку із запальничками, взяла одну з них і підпалила картонну коробку з кріслом.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Дитина підпалила товар в гіпермаркеті
Як повідомили у поліції столиці, інцидент стався, коли подружжя купувало товари, 6-річний хлопчик був без нагляду та підпалив товар. Полум’я миттєво поширилося на кілька сусідніх стелажів із товарами.
Вогонь вдалося швидко загасити, тож ніхто з відвідувачів і персоналу не постраждав. Водночас матеріальні збитки магазину оцінили у понад 30 тисяч гривень.
Правоохоронці провели з малолітнім профілактичну бесіду, а стосовно його батьків склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП — неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. Їм загрожує значний штраф.
Нагадаємо, нещодавно у Києві сталась масова бійка, учасників затримали правоохоронці і доправили в ТЦК.
Також у Львові викрили підлітків, які погодилися працювати на російські спецслужби і хотіли підірвати військового.
Читайте Новини.LIVE!