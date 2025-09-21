Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве произошла массовая драка — нарушителей доставили в ТЦК

В Киеве произошла массовая драка — нарушителей доставили в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 09:04
Массовая драка в Киеве 20 сентября — нарушителей доставили в ТЦК
Работники полиции. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева 20 сентября произошла массовая драка. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в воскресенье, 21 сентября.

Реклама
Читайте также:

Драка в Киеве 20 сентября

Между двумя компаниями около 22:40 произошел спор, который перерос в драку на улице после закрытия развлекательного заведения.

"Прибыв на место, полицейские прекратили правонарушение и доставили девять активных участников конфликта в территориальное подразделение", — говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает других участников драки и обстоятельства. Кроме того, решается вопрос правовой квалификации инцидента.

null
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области мужчина избил работника ТЦК. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее в Киеве мужчина укусил полицейского во время оповещения граждан вместе с представителями ТЦК.

Киев драка полиция конфликт ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации