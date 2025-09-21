Массовая драка в Киеве 20 сентября — нарушителей доставили в ТЦК

В Киеве произошла массовая драка — нарушителей доставили в ТЦК
В Соломенском районе Киева 20 сентября произошла массовая драка. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в воскресенье, 21 сентября.
Драка в Киеве 20 сентября
Между двумя компаниями около 22:40 произошел спор, который перерос в драку на улице после закрытия развлекательного заведения.
"Прибыв на место, полицейские прекратили правонарушение и доставили девять активных участников конфликта в территориальное подразделение", — говорится в сообщении.
Сейчас полиция устанавливает других участников драки и обстоятельства. Кроме того, решается вопрос правовой квалификации инцидента.
