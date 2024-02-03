В Киеве парень избил пассажира метро из-за цвета волос

Хулиган напал на парня в вагоне метро. Фото: скриншот

Киевская городская прокуратура сегодня, 3 февраля, установила личность молодого человека, который спровоцировал драку в вагоне метро. Пока ему сообщено о подозрении. Его ждет либо штраф, либо ограничение свободы сроком на пять лет.

Соответствующее сообщение появилось на странице Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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В Киеве прокуратура начала уголовное производство по факту потасовки, которая произошла в столичном метрополитене. Эти действия определены как хулиганство.

"2 февраля 2024 года в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в поезде метро, грубо нарушая общественный порядок, наносит телесные повреждения другому пассажиру", — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось установить личность правонарушителя — это 18-летний житель Киевской области.

В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении в совершении хулиганских действий и грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу,

Личность пострадавшего, который сразу после инцидента в полицию обращаться не стал, также установили. 20-летний киевлянин сообщил, что конфликт в вагоне метро произошел после того, как неизвестный молодой человек начал его оскорблять из-за цвета волос. Словесное оскорбление переросло в драку. Свидетелями инцидента стали другие пассажиры, призвавшие хулигана прекратить потасовку.

Нападающего может ожидать штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также он может оказаться под арестом сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.

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