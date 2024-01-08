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На Київщині чоловік вдарив ножем свого товариша та втік

8 січня 2024 13:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині чоловік вдарив ножем свого товариша та втік
Поліція затримала фігуранта. Фото: поліція Київщини
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Вишневому на Київщині 56-річний чоловік наніс ножові поранення своєму товаришу. Це сталося під час застілля: між людьми спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. 

Про це повідомляє поліція Київщини

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Деталі інциденту

Повідомляється, що інцидент стався за участі двох чоловіків — 56 та 48 років. Під час розпивання алкогольних напоїв між людьми спалахнув конфлікт, який згодом переріс у бійку. 

Перший чоловік схопив ніж та вдарив ним у живіт свого опонента, після чого втік з місця події.

"48-річного потерпілого з проникаючим ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у серійних вбивствах. Днями він жорстоко вбив жінку в Голосіївському районі столиці, а загалом на його рахунку може бути понад 10 жертв по всій Україні. 

Додамо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

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