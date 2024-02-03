У Києві хлопець побив пасажира метро через колір волосся

Хуліган напав на хлопця у вагоні метро. Фото: скриншот

Київська міська прокуратура сьогодні, 3 лютого, встановила особу молодика, який спровокував бійку у вагоні метро. Наразі йому повідомлено про підозру. На нього чекає або штраф, або обмеження волі строком на п'ять років.

Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці Київської міської прокуратури у Telegram.

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У Києві прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом бійки, яка відбулася у столичному метрополітені. Ці дії визначені, як хуліганство.

"2 лютого 2024 року у соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік у потязі метро, грубо порушуючи громадський порядок, наносить тілесні ушкодження іншому пасажиру", — говориться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити особу правопорушника — це 18-річний мешканець Київської області.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій та грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства,

Особу постраждалого, який одразу після інциденту до поліції звертатися не став, також встановили. 20-річний киянин повідомив, що конфлікт у вагоні метро стався після того, як невідомий молодик почав його ображати через колір волосся. Словесна образа переросла у бійку. Свідками інциденту стали інші пасажири, які закликали хулігана припинити бійку.

На нападника може чекати штраф розміром від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також він може опинитися під арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Раніше ми повідомляли, що на Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд. Внаслідок цього травмовано прикордонницю.

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