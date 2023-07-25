В Киеве хотят незаконно построить аквапаркинг на месте постройки для защиты от подтоплений
В Киеве правоохранители открыли уголовное дело по вероятному строительству паркинга на Оболони. Также там проводится предварительное расследование.
Об этом сообщили в инициативе "Парк Приречная".
Что не так со строительством аквапаркинга
Отмечается, что досудебное расследование осуществляется по уголовному производству по ч. 1 ст. 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением".
Оно также касается сомнительной передачи по Киевсовету земельного участка КП "Жилинвестстрой-УКБ".
В постоянное пользование КП передали земельный участок площадью 1,6919 га для строительства паркинга двойного назначения — подземная часть будет служить укрытием во время воздушной тревоги.
Аквапаркинг начали строить на территории гидротехнического сооружения гражданской защиты населения от подтоплений, а также на рекреационной зоне Оболони.
В сообществе также призывают перенаправить 120 миллионов бюджетных средств из этого проекта на нужды ВСУ.
Напомним, ранее мы писали, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.