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В Киеве хотят незаконно построить аквапаркинг на месте постройки для защиты от подтоплений

25 июля 2023 12:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве хотят незаконно построить аквапаркинг на месте постройки для защиты от подтоплений
Проект строительства аквапаркинга на Оболони в Киеве. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве правоохранители открыли уголовное дело по вероятному строительству паркинга на Оболони. Также там проводится предварительное расследование.

Об этом сообщили в инициативе "Парк Приречная".

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Отмечается, что досудебное расследование осуществляется по уголовному производству по ч. 1 ст. 364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением".

Оно также касается сомнительной передачи по Киевсовету земельного участка КП "Жилинвестстрой-УКБ".

 

Обращение активистов по поводу строительства аквапаркинга. Скриншот

В постоянное пользование КП передали земельный участок площадью 1,6919 га для строительства паркинга двойного назначения — подземная часть будет служить укрытием во время воздушной тревоги.

Аквапаркинг начали строить на территории гидротехнического сооружения гражданской защиты населения от подтоплений, а также на рекреационной зоне Оболони.

 

Обращение активистов по поводу строительства аквапаркинга. Скриншот

В сообществе также призывают перенаправить 120 миллионов бюджетных средств из этого проекта на нужды ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что в столице очередной скандал с укрытием . На Лукьяновке в одном из бомбоубежищ планируется сделать ремонт укрытия за два миллиона гривен, а это дороже вдвое.

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