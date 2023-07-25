У Києві хочуть незаконно збудувати аквапаркінг на місці споруди для захисту від підтоплень

Проект будівництва аквапаркінгу на Оболоні в Києві. Скриншот з відео

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо ймовірного будівництва паркінгу на Оболоні. Також там проводиться досудове розслідування.

Про це повідомили в ініціативі "Парк Прирічна".

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Зазначається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем".

Воно також стосується сумнівної передачі Київрадою земельної ділянки КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Звернення активістів щодо будівництва аквапаркінгу. Скриншот

У постійне користування КП передали земельну ділянку площею 1,6919 га для будівництва паркінгу подвійного призначення — підземна частина слугуватиме укриттям під час повітряної тривоги.

Зазначається, що аквапаркінг розпочали будувати на території гідротехнічної споруди цивільного захисту населення від підтоплень, а також на рекреаційній зоні Оболоні.

Звернення активістів щодо будівництва аквапаркінгу. Скриншот

У спільноті також закликають перенаправити 120 мільйонів бюджетних коштів з цього проєкту на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці черговий скандал із укриттям. На Лукʼянівці в одному з бомбосховищ планують зробити ремонт укриття за два мільйони гривень, а це дорожче вдвічі.