В Киеве хотят переименовать станцию метро "Минская": как будет звучать новое название
В сети появилась новая петиция - киевляне предлагают переименовать станцию столичного метро "Минская". Новым названием должна стать "Червона Рута".
Об этом заявил инициатор петиции Егор Кичко.
Переименование станции "Минская"
По словам организатора, именно песян "Червона Рута" объединяет украинцев, а станция с соответствующим названием органически дополнит просп. Ивасюка и сделает Оболонь еще более приятным для жизни местом.
"Станция метро "Минская" в то же время является деструктивным и разъединяющим названием, что опасно во время полномасштабной войны с россией и ее союзниками, то есть Белоруссией. А само название ассоциируется исключительно с диктаторским режимом Лукашенко и обстрелами с территории Беларуси от которых украинцы вынуждены в этом же метро", — добавил Кичко.
В настоящее время собрано 214 подписей из 6 000 необходимых.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сейчас идет строительство продолжения зеленой ветки метрополитена от станции "Сырец" до Виноградара. Проект включает в себя станции "Мостицкая", "Проспект Правды" ("Варшавская") и "Виноградарь". Как продвигается стройка, читайте в эксклюзивном материале Новини.LIVE.