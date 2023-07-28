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В Киеве хотят переименовать станцию метро "Минская": как будет звучать новое название

28 июля 2023 09:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве хотят переименовать станцию метро "Минская": как будет звучать новое название
Станция киевского метро "Минская". Фото: Вечерний Киев
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сети появилась новая петиция - киевляне предлагают переименовать станцию столичного метро "Минская". Новым названием должна стать "Червона Рута".

Об этом заявил инициатор петиции Егор Кичко.

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Переименование станции "Минская"

По словам организатора, именно песян "Червона Рута" объединяет украинцев, а станция с соответствующим названием органически дополнит просп. Ивасюка и сделает Оболонь еще более приятным для жизни местом.

 

В Киеве хотят переименовать станцию метро "Минская". Скриншот

"Станция метро "Минская" в то же время является деструктивным и разъединяющим названием, что опасно во время полномасштабной войны с россией и ее союзниками, то есть Белоруссией. А само название ассоциируется исключительно с диктаторским режимом Лукашенко и обстрелами с территории Беларуси от которых украинцы вынуждены в этом же метро", — добавил Кичко.

В настоящее время собрано 214 подписей из 6 000 необходимых.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве сейчас идет строительство продолжения зеленой ветки метрополитена от станции "Сырец" до Виноградара. Проект включает в себя станции "Мостицкая", "Проспект Правды" ("Варшавская") и "Виноградарь". Как продвигается стройка, читайте в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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