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Главная Киев В Киеве хотят увеличить количество укрытий — детали

В Киеве хотят увеличить количество укрытий — детали

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Дата публикации 22 июля 2025 23:59
Укрытия в Киеве — количество бомбоубежищ хотят увеличить
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на июль 2025 года в Киеве есть более 4,3 тысячи укрытий. На их капитальный ремонт в этом году выделено 1,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев24".

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Кличко заявил, что сейчас в столице продолжаются работы для улучшения технического состояния укрытий, а также увеличение их количества.

Так, в этом году выделено 1,1 миллиарда гривен на капитальный ремонт 376 простейших укрытий и защитных сооружений учреждений социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

"Деньги, подчеркну, выделяет город районным администрациям. Определяют объекты и делают обустройство, ремонты, они", — сказал городской голова.

В то же время он отметил необходимость увеличения укрытий в Киеве. По его словам, когда Россия регулярно осуществляет массированные атаки, то нужно использовать все помещения, которые могут служить бомбоубежищами.

"Например, существенной частью системы защитных сооружений столицы являются подземные паркинги. И в периоды ракетной опасности ими пользуется большое количество людей", — отметил Кличко.

Напомним, ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко заявил, что киевлянам негде прятаться от тревог и раскритиковал мэрию. По его словам, несмотря на почти три с половиной года полномасштабной войны, в Киеве не построено ни одного такого защитного объекта.

Также мы писали, что в Украине фиксируются массово случаи, когда украинцев не впускают в бомбоубежища.

Виталий Кличко Киев обстрелы война в Украине укрытия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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