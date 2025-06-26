В Киеве задержали агента РФ, который пытался взорвать военного через фейковое свидание

Задержанный фигурант и сотрудник СБУ. Фото: СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали российского агента, который пытался подорвать военного Национальной гвардии. Бойца заманили на "свидание с девушкой".

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram в четверг, 26 июня.

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Контрразведка СБУ и Нацполиция задержали агента спецслужб России, который по заказу противника должен был совершить серию терактов в северных регионах. Одной из задач была ликвидация воина Нацгвардии в Киеве.

Для этого враг заманил защитника в один из дворов под видом "свидания с девушкой из чата знакомств". Когда воин прибыл на локацию, россияне дистанционно подорвали самодельное взрывное устройство, которое находилось в скутере, припаркованном рядом. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранитель на месте взрыва. Фото: СБУ

"По материалам дела, вражеским агентом оказался 19-летний житель Киевской области, который искал "легких заработков" на Telegram-каналах. После вербовки агент прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку", — говорится в сообщении.

Далее агент РФ приобрел скутер, в багажнике которого спрятал СВП. Он доставил его к месту теракта.

Новые задачи после неудачного покушения

После неудачного покушения злоумышленник получил новое задание от РФ. Фигурант должен был прибыть в город Прилуки на Черниговщине и поселиться в гостинице. Россияне сказали ему поджечь авто военного и подготовить новый теракт.

"Правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам" сразу после поджога автомобиля. Во время обыска у задержанного изъяты компоненты к СВП и телефон с доказательствами работы на врага", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ объявили агенту РФ подозрение за террористический акт. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве проводят плановые мероприятия по безопасности, организованные СБУ, Нацполицией и другими подразделениями Сил обороны.

А в Харькове задержали женщину, которая устроила теракт против украинских защитников. Она заложила взрывчатку в скутер.