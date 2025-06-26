У Києві затримали агента РФ, який намагався підірвати військового через фейкове побачення

Затриманий фігурант та співробітник СБУ. Фото: СБУ

У Києві співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали російського агента, який намагався підірвати військового Національної гвардії. Бійця заманили на "побачення з дівчиною".

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у Telegram у четвер, 26 червня.

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Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали агента спецслужб Росії, який на замовлення противника повинен був вчинити серію терактів у північних регіонах. Одним із завдань була ліквідація воїна Нацгвардії у Києві.

Для цього ворог заманив захисника в один з дворів під виглядом "побачення з дівчиною з чата знайомств". Коли воїн прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, який знаходився в скутері, припаркованому поруч. На щастя, ніхто не постраждав.

Правоохоронець на місці вибуху. Фото: СБУ

"За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 19-річний мешканець Київщини, який шукав "легких заробітків" на Telegram-каналах. Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку", — йдеться у повідомленні.

Далі агент РФ придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП. Він доправив його до місця теракту.

Нові завдання після невдалого замаху

Після невдалого замаху зловмисник отримав нове завдання від РФ. Фігурант повинен був прибути до міста Прилуки на Чернігівщині та оселитися в готелі. Росіяни сказали йому підпалити авто військового та підготувати новий теракт.

"Правоохоронці затримали фігуранта "по гарячих слідах" одразу після підпалу автівки. Під час обшуку у затриманого вилучено компоненти до СВП і телефон із доказами роботи на ворога", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ оголосили агенту РФ підозру за терористичний акт. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві проводять планові безпекові заходи, організовані СБУ, Нацполіцією та іншими підрозділами Сил оборони.

А у Харкові затримали жінку, яка влаштувала теракт проти українських захисників. Вона заклала вибухівку у скутер.