В Киеве число пострадавших из-за взрыва в многоэтажке возросло
Сегодня, 22 июня, в Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке из-за утечки газа. Есть погибшие и раненые, разрушены полностью несколько квартир. В настоящее время количество пострадавших увеличилось.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Взрыв в многоэтажке: количество жертв выросло
"По состоянию на 15:00 на месте происшествия погибли три человека, пострадали девять человек (из них трое госпитализированы) и спасены 20 человек", — говорят в ГСЧС.
Спасатели также отмечают, что в поврежденном доме уже сняты панели перекрытия, также производится демонтаж элементов строительных конструкций и разбор завалов.
"Устанавливаются подпорки для укрепления перекрытия между 8 и 9 этажами дома", — говорят спасатели.
Напомним, ранее мы писали, что ночью 22 июня на левом берегу Киева прогремел взрыв. По предварительной информации причиной стала утечка газа. В доме начался пожар, несколько квартир разрушены.