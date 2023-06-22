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В Киеве число пострадавших из-за взрыва в многоэтажке возросло

22 июня 2023 16:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве число пострадавших из-за взрыва в многоэтажке возросло
Последствия взрыва в многоэтажке в Киеве. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 22 июня, в Киеве произошел мощный взрыв в многоэтажке из-за утечки газа. Есть погибшие и раненые, разрушены полностью несколько квартир. В настоящее время количество пострадавших увеличилось.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"По состоянию на 15:00 на месте происшествия погибли три человека, пострадали девять человек (из них трое госпитализированы) и спасены 20 человек", — говорят в ГСЧС.

Спасатели также отмечают, что в поврежденном доме уже сняты панели перекрытия, также производится демонтаж элементов строительных конструкций и разбор завалов.

"Устанавливаются подпорки для укрепления перекрытия между 8 и 9 этажами дома", — говорят спасатели.

 

Взрыв в многоэтажке: количество жертв возросло. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что ночью 22 июня на левом берегу Киева прогремел взрыв. По предварительной информации причиной стала утечка газа. В доме начался пожар, несколько квартир разрушены.

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