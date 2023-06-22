У Києві кількість постраждалих через вибух у багатоповерхівці зросла

Наслідки вибуху в багатоповерхівці в Києві. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Сьогодні, 22 червня, у Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці через витік газу. Є загиблі та поранені, зруйновані вщент декілька квартир. Наразі кількість постраждалих збільшилась.

Про це повідомляє ДСНС України.

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"Станом на 15:00 на місці події загинуло троє людей, постраждало дев'ятеро осіб (із них трьох госпіталізовано) і врятовано 20 осіб", — кажуть у ДСНС.

Рятувальники також зазначають, що в пошкодженому будинку вже зняті панелі перекриття, також проводиться демонтаж елементів будівельних конструкцій і розбір завалів.

"Встановлюються підпірки для зміцнення перекриття між 8 і 9 поверхами будинку", — кажуть рятувальники.

Вибух у багатоповерхівці: кількість жертв зросла. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі 22 червня на лівому березі Києва прогримів вибух. За попередньою інформацією, причиною став витік газу. У будинку почалася пожежа, декілька квартир зруйновані.