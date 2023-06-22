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Вибух у багатоповерхівці у Києві: усі подробиці

22 червня 2023 06:45
оновлено: 06:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибух у багатоповерхівці у Києві 22 червня: всі подробиці
Багатоповерхівка, у якій стався вибух уночі 22 червня. Фото: ДСНС
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Уночі, 22 червня, на лівому березі Києва прогримів вибух. За попередньою, інформацією причиною став витік газу. У будинку почалася пожежа, декілька квартир зруйновані

Новини.LIVE зібрали всю інформацію, яка відома про вибух у будинку в Києві 22 червня. 

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Що сталося 

За повідомленнями Київської міської військової адміністрації, вибух прогримів у багатоповерхівці на вулиці Андрія Малишка о 3:45. 

Внаслідок вибуху виникла пожежа на площі 250  кв. м. 

Багатоповерхівка у Києві, де вночі 22 червня стався вибух. Фото: ДСНС
Багатоповерхівка у Києві, де вночі 22 червня стався вибух. Фото: ДСНС

Станом на 6:15 рятувальні служби повідомили, що пожежу локалізовано.  

Багатоповерхівка у Києві, де вночі 22 червня стався вибух. Фото: ДСНС
Багатоповерхівка у Києві, де вночі 22 червня стався вибух. Фото: ДСНС

Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов у ефірі телемарафону, вибух був такої сили, що навряд це був газовий балон. 

Шаманов зазначив, що, попередньо, будинок був газифікований. Всіх людей з нього наразі евакуювали. 

"Що буде далі з будинком, вирішуватимуть експерти після відповідних експертиз", — зазначив він. 

Перші дані про наслідки 

За попередньою інформацією від ДСНС, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир. 

Врятовано 18 осіб. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.

Багатоповерхівка у Києві, де вночі 22 червня стався вибух. Фото: ДСНС
Евакуація з багатоповерхівки у Києві, де вночі 22 червня стався вибух. Фото: ДСНС
Багатоповерхівка у Києві, де вночі 22 червня стався вибух. Фото: ДСНС
Багатоповерхівка у Києві, де вночі 22 червня стався вибух. Фото: ДСНС

Постраждалі внаслідок вибуху у Києві

Наразі відомо було відомо про двох потерпілих, а також одного загиблого. 

"Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. 

Наслідки вибуху у будинку в Києві. Фото: ДСНС
Наслідки вибуху у будинку в Києві. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці. Також відомо, що на місці події працюють три психологи ДСНС. Вони надали допомогу п'яти мешканцям будинку.

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