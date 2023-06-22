Вибух у багатоповерхівці у Києві 22 червня: всі подробиці

Вибух у багатоповерхівці у Києві: усі подробиці
Уночі, 22 червня, на лівому березі Києва прогримів вибух. За попередньою, інформацією причиною став витік газу. У будинку почалася пожежа, декілька квартир зруйновані
Новини.LIVE зібрали всю інформацію, яка відома про вибух у будинку в Києві 22 червня.
Що сталося
За повідомленнями Київської міської військової адміністрації, вибух прогримів у багатоповерхівці на вулиці Андрія Малишка о 3:45.
Внаслідок вибуху виникла пожежа на площі 250 кв. м.
Станом на 6:15 рятувальні служби повідомили, що пожежу локалізовано.
Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов у ефірі телемарафону, вибух був такої сили, що навряд це був газовий балон.
Шаманов зазначив, що, попередньо, будинок був газифікований. Всіх людей з нього наразі евакуювали.
"Що буде далі з будинком, вирішуватимуть експерти після відповідних експертиз", — зазначив він.
Перші дані про наслідки
За попередньою інформацією від ДСНС, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир.
Врятовано 18 осіб. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.
Постраждалі внаслідок вибуху у Києві
Наразі відомо було відомо про двох потерпілих, а також одного загиблого.
"Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці. Також відомо, що на місці події працюють три психологи ДСНС. Вони надали допомогу п'яти мешканцям будинку.
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