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В Киеве компания поставила НГУ бракованную форму — детали схемы

21 января 2025 19:05
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Бракованная форма для военных — в Киеве компания заработала почти 30 миллионов гривен
Бракованная военная форма. Фото: СБУ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве одна из компаний поставила Нацгвардии 30 тысяч комплектов бракованной военной формы. Убытки составили 28,7 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник, 21 января.

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По данным СБУ, в течение марта-октября 2023 года компания передала 30 тысяч единиц одежды для украинских защитников общей стоимостью 28,7 миллионов гривен. Однако, военная форма не соответствовала техническим условиям.

"Использованные материалы имеют меньший класс износостойкости, поэтому на такой одежде военнослужащий не сможет надежно зафиксировать защитную амуницию и вооружение с боеприпасами. Соответственно это может представлять реальную угрозу жизни и здоровью украинских воинов на передовой", — говорится в сообщении.

Военная форма брак для нгу
Склад с военной формой. Фото: СБУ

В спецслужбе отмечают, что фигуранты сознательно экономили на качественных материалах, чтобы купить дешевые комплектующие и получить большую прибыль.

"Обоим учредителям предприятия сообщено о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения", — отметили в СБУ.

Там добавили, что обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Компания сшила бракованную форму для бойцов
Объявление о подозрении. Фото: СБУ

А на Волыни фирма поставила некачественные бронежилеты. Суд решил взыскать с предприятия штраф.

Ранее мы писали, что в Луцке мужчина в первый год войны продавал в соцсетях вымышленную военную форму и амуницию. Суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание.

СБУ Киев Нацгвардия военные преступление военная форма

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