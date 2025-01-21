Бракована форма для військових — у Києві компанія заробила майже 30 мільйонів гривень

Бракована військова форма. Фото: СБУ

У Києві одна з компаній поставила Нацгвардії 30 тисяч комплектів бракованої військової форми. Збитки склали 28,7 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України (СБУ) у вівторок, 21 січня.

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Деталі схеми

За даними СБУ, протягом березня-жовтня 2023 року компанія передала 30 тисяч одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 мільйонів гривень. Проте, військова форма не відповідала технічним умовам.

"Використані матеріали мають менший клас зносостійкості, тож на такому одязі військовослужбовець не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами. Відповідно це може становити реальну загрозу життю та здоров’ю українських воїнів на передовій", — йдеться у повідомленні.

Склад з військовою формою. Фото: СБУ

У спецслужбі наголошують, що фігуранти свідомо економили на якісних матеріалах, щоб купити дешеві комплектуючі і отримати більший прибуток.

"Обом засновникам підприємства повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану", — зазначили в СБУ.

Там додали, що обвинуваченим загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Оголошення про підозру. Фото: СБУ

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