Киевляне задолжали 7 миллиардов гривен за тепло и горячую воду

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

В Киеве ситуация с оплатой за коммунальные услуги остается критической. Общая задолженность жителей столицы за отопление и горячую воду достигла 7 миллиардов гривен.

Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Из этой суммы 4,1 миллиарда составляет долг за теплоснабжение, а еще 2,9 миллиарда — за горячее водоснабжение.

Коммунальное предприятие неоднократно обращалось к потребителям с просьбой урегулировать задолженность, однако ситуация остается напряженной. По словам Лопатина, такие долги создают серьезные риски для устойчивой работы предприятия и подготовки столицы к следующему отопительному сезону.

"Киевтеплоэнерго" подчеркивает, что межотопительный период — критически важный этап для подготовки теплоэнергетического хозяйства. Без надлежащего финансирования и погашения долгов подготовительные работы могут быть затруднены или сорваны.

Напомним, в "Киевтеплокоммунэнерго" объяснили, как будут наказывать киевлян, которые задерживают оплату коммунальных платежей за отопление и горячую воду.

Между тем появилась статистика количества должников за неуплату коммунальных услуг в Украине.

Впрочем, в законе предусмотрены случаи, когда украинцы имеют право не платить за коммунальные услуги.