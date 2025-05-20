Киевляне задолжали 7 миллиардов гривен за тепло и горячую воду

В Киеве критическая задолженность за отопление — какая сумма
В Киеве ситуация с оплатой за коммунальные услуги остается критической. Общая задолженность жителей столицы за отопление и горячую воду достигла 7 миллиардов гривен.
Об этом сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, передает корреспондент Новини.LIVE.
Киевляне задолжали миллиарды гривен
Из этой суммы 4,1 миллиарда составляет долг за теплоснабжение, а еще 2,9 миллиарда — за горячее водоснабжение.
Коммунальное предприятие неоднократно обращалось к потребителям с просьбой урегулировать задолженность, однако ситуация остается напряженной. По словам Лопатина, такие долги создают серьезные риски для устойчивой работы предприятия и подготовки столицы к следующему отопительному сезону.
"Киевтеплоэнерго" подчеркивает, что межотопительный период — критически важный этап для подготовки теплоэнергетического хозяйства. Без надлежащего финансирования и погашения долгов подготовительные работы могут быть затруднены или сорваны.
Напомним, в "Киевтеплокоммунэнерго" объяснили, как будут наказывать киевлян, которые задерживают оплату коммунальных платежей за отопление и горячую воду.
Между тем появилась статистика количества должников за неуплату коммунальных услуг в Украине.
Впрочем, в законе предусмотрены случаи, когда украинцы имеют право не платить за коммунальные услуги.
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