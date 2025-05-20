Кияни заборгували 7 мільярдів гривень за тепло та гарячу воду

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У Києві ситуація з оплатою за комунальні послуги залишається критичною. Загальна заборгованість мешканців столиці за опалення та гарячу воду сягнула 7 мільярдів гривень.

Про це повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, передає кореспондент Новини.LIVE.

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З цієї суми 4,1 мільярда становить борг за теплопостачання, а ще 2,9 мільярда — за гаряче водопостачання.

Комунальне підприємство неодноразово зверталося до споживачів із проханням врегулювати заборгованість, однак ситуація залишається напруженою. За словами Лопатіна, такі борги створюють серйозні ризики для сталої роботи підприємства та підготовки столиці до наступного опалювального сезону.

"Київтеплоенерго" підкреслює, що міжопалювальний період — критично важливий етап для підготовки теплоенергетичного господарства. Без належного фінансування та погашення боргів підготовчі роботи можуть бути ускладнені або зірвані.

Нагадаємо, у "Київтеплокомуненерго" пояснили, як каратимуть киян, які затримують оплату комнуальних платежів за опалення та гарячу воду.

Тим часом з'явилася статистика кількості боржників за несплату комунальних послуг в Україні.

Втім у законі передбачені випадки, коли українці мають право не платити за комунальні послуги.