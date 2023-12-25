В Киеве ликвидируют последствия непогоды — на дорогах работают более 450 единиц спецтехники

Коммунальщики убирают снег. Фото: Новини.LIVE

На дорогах столицы над ликвидацией последствий снегопада работает специальная техника и бригады ручной уборки. В то же время погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям в Киеве, ситуация контролируется.

Об этом сообщает КМВА.

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В Киеве на дорогах работает спецтехника

"Специальная техника и бригады ручной уборки Киева работают на дорогах, путепроводах, тротуарах и остановках общественного транспорта", — говорится в сообщении.

Так, дорожные и коммунальные службы города вместе привлекли около 460 единиц спецтехники и более 4 200 человек.

Известно, что погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям в столице, ситуация контролируется.

Отмечается, что система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения города.

В КМВА отметили, что отключений электроэнергии не было, хотя потребление электроэнергии частично увеличено. Но оно отвечает установленным нормам.

Кроме того, пассажирский транспорт работает по штатному графику, а движение по улицам в Киеве происходит в штатном режиме.

Скриншот поста КМВА

Напомним, что сегодня ночью и утром в Киеве бушевала настоящая непогода. В столице снова насыпало снег, к уборке дорог уже привлечена соответствующая техника и работники.

Также мы писали, что накануне киевлян предупреждали о надвигавшейся на столицу опасности. В частности, о мокром снеге с дождем.