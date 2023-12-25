У Києві ліквідовують наслідки негоди — на дорогах працюють понад 450 одиниць спецтехніки

Комунальники прибирають сніг. Фото: Новини.LIVE

На дорогах столиці над ліквідацією наслідків снігопаду працює спеціальна техніка та бригади ручного прибирання. Водночас погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій у Києві, ситуація контрольована.

Про це повідомляє КМВА.

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"Спеціальна техніка та бригади ручного прибирання Києва працюють на дорогах, шляхопроводах, тротуарах та зупинках громадського транспорту", — йдеться у повідомленні.

Так, дорожні та комунальні служби міста разом залучили майже 460 одиниць спецтехніки та понад 4 200 людей.

Відомо, що погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій в столиці, ситуація контрольована.

Зазначається, що система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення міста.

У КМВА зауважили, що відключень електроенергії не було, хоч споживання електроенергії частково збільшено. Але воно відповідає встановленим нормам.

Крім того, пасажирський транспорт працює за штатним графіком, а рух вулицями в Києві відбувається в штатному режимі.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, що сьогодні вночі та зранку у Києві вирувала справжня негода. У столиці знову насипало снігу, до прибирання доріг вже залучена відповідна техніка та працівники.

Також ми писали, що напередодні киян попереджали про небезпеку, яка насувалася на столицю. Зокрема, про мокрий сніг з дощем.